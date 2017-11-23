” ديبالا ” يُعلن قرار بشأن الاعتزال

ماجد محمد(صدى):

صرح لاعب فريق يوفنتوس الأسباني، باولو ديبالا، بأنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيعتزل كرة القدم خلال الفترة المقبلة أم لا، مشيرًا إلى أن يرغب في الفوز بكل شيء الآن على الصعيد المحلي والقاري بجانب الإنجازات الشخصية.

وقال ” ديبالا ” ، إن كرة القدم غريبة ولا تعلم أبدًا ما سيحدث في المستقبل، مضيفًا أنه بحاجة للعمل والتطور والفوز بالألقاب خلال الفترة المقبلة، من أجل الفوز بالكرة الذهبية على غرار مواطنه الأرجنتيني لونيل ميسي.

وبشأن تلقيبه بلقب ” ميسي ” القاني، نفى ديبالا تعرضه لضغط بسبب هذا الأمر، مؤكدًا أن اللعب بجوار ميسي في المنتخب الأرجنتيني شرف كبير لأي لاعب.