الإمارات.. تعيين الروبوتات داخل السلك العسكري

أبو ظبي(صدى):

أعلن مدير إلادارة العامة للخدمات الذكية بشرطة دبي، العميد خالد الرزوقي، بفتح مسار جديد خاص لتعيين ” الروبوت ” بالسلك العسكري.

وذلك ضمن حرص دولة الإمارات العربية لمواكبة التطور التكنولوجي وإدخال التقنية الحديثة إلى الحياة اليومية. وياتي ذلك بعد إطلاقها الروبوت الشرطي في شوارع دبي.

وأوضح الرزوقي، أنه تم إيقاف 27 خدمة يدوية وتحويلها إلى ذكية داخل المراكز ومن ضمنها مركز الشرطة الذكي حيث يستطيع المواطن انجاز معاملاته دون اي وسيط.

ويأتي ذلك التزاماً بتوجيهات حكومة دبي بتقليل نسبة المراجعين لكل المراكز الحكومية بنسبة 80% حتى عام 2018.