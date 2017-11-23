4 حقائق مفاجئة عن العلاقة الحميمية في الشتاء

متابعات(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن حقائق مفاجئة وغريبة عن العلاقة الحميمية خلال فصل الشتاء .

– تزداد الرغبة الجنسية لدى الرجال في فصل الشتاء

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الرغبة الجنسية تزداد لدى الرجال في فصل الشتاء. فكلّما كان الطقس بارداً، كلّما شعروا بالرغبة في عناق الزوجة والعلاقة الحميمة.

– تزداد نسبة الخصوبة خلال فترة فصل الشتاء

أفادت بعض الدراسات بأن نسبة الخصوبة لدى النساء والرجال تزداد خلال فصل الشتاء. والجدير بالذكر أن عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل يزداد خلال هذا الفصل ما قد يزيد من فرص الحمل.

– تقوى الروابط العاطفية بين الزوجين خلال فصل الشتاء

يقرّب فصل الشتاء المسافات بين الزوجين، إذ يميلان إلى البقاء في المنزل وبالتالي قضاء المزيد من الوقت مع بعضهما وتعزيز الحب بينهما.

– تزداد الرومانسية بين الزوجين خلال الشتاء

يقوم الثنائي خلال فترة الشتاء بنشاطات رومانسية أكثر، مثل تحضير عشاء رومانسي في المنزل، على ضوء الشموع، بينما تمطر في الخارج أو تحضير حمام دافئ ورومانسي وغيرها… هذه النشاطات تساهم في تجديد الحب بين الزوجين.