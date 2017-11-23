قبلات بين ابنة ” أوباما ” وهذا الشاب البريطاني

كامبريدج(صدى):

التقطت عدسات الكاميرات، مقطعو فيديو لماليا أوباما، وهي تتبادل القبلات مع صديقها الجديد البريطاني الجنسية قبل مباراة للرجبي تابعة لجامعة هارفارد بمدينة كامبريدج في ولاية ماساشوستس.

ويبلغ صديقها الجديد من العمر 19 عامًا واسمه روري فارقارسون، حيث يدرس بمدرسة الرجبي الفاخرة التابعة لهارفارد في المملكة المتحدة، التي التحق بها خلال العام الأكاديمي 2015 -2016 وقد تم انتخابه رئيسا للطلبة.

وقد أخبر مصدر صحيفة ” ميل أونلاين ” البريطانية أن صديق ماليا الجديد، يحظى بشعبية كبيرة في الجامعة، ويعتبر صيداً مميزاً لنجلة الرئيس السابق.

وكانت ” ماليا ” وصديقها قد أمضيا فترة الصيف معا في مركز ” الديمقراطية والسلام ” في أيرلندا الشمالية، حيث بدأت العلاقة بينهما هناك، قبل أن يزور الشاب أمريكا مؤخراً.

وتكلف مدرسة الرجبي حوالي 23 ألف جنيه إسترليني سنوياً رسوماً للدراسة، وتعتبر واحدة من أكبر المدارس في المملكة المتحدة.