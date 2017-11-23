الجيش اليمني يقصف معسكرات بمحيط صنعاء

فهمي محمد(صدى):

قصفت قوات الشرعية بالجيش الوطني اليمني بالمدفعية الطويلة، مواقع تابعة للميليشيات الانقلابية في محيط العاصمة صنعاء، حيث قصفت من مواقعها المتقدمة في مديرية نهم، ثكنات ومواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح في مديريتي أرحب وبني حشيش.

واستهدفت مدفعية الجيش محيط مطار صنعاء، وذلك بعد التقدم النوعي الذي أحرزته قوات الجيش خلال الأسابيع الماضية في جبهة نهم وتمركزها في مواقع ” حاكمة ” التي تشرف على مناطق واسعة من مديريات شمال محافظة صنعاء.

ونال القصف تحصينات وآليات عسكرية للميليشيات في معسكرات بيت دهرة وأخرى جوار سوق الخميس القريب من مطار صنعاء الدولي , ومواقع في قاعدة الصمع العسكرية في أرحب , ومعسكري الجميمة وخشم البكرة في بني حشيش.

وأسفر القصف عن خسائر مادية وبشرية وذلك بإشعال الحرائق ودوي الانفجارات في المواقع المستهدفة بالإضافة لتدمير عربيتين عسكريتين ومقتل جميع من فيها.