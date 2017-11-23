” نيويوك تايمز ” تكشف أسباب قرار ” ترامب ” بمغادرة ابنته وزوجها البيت الأبيض

واشنطن(صدى):

أوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اسباب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لابنته إيفانكا ترامب وزوجها، بمغادرة البيت الأبيض والعودة إلى بينمها بنيويوك، وهو محاولة الهرب من التغطية الصحفية السلبية.

ووفقًا للمعلومات المذكورة في الصحيفة، ابدى ” ترامب ” ندمه على نصيحة ” كوشنر ” بإقالة جيمس كومي (مدير إف بي آي السابق) وعلاقة صهره بالروس التي تخضع للتحقيقات حاليًّا، فضلًا عن الحرج من التغطيات الصحفية المتعلقة بهذا الملف.

وكشفت الصحيفة أن علاقة ” كوشنر ” زوج إيفانكا، ورئيس الأركان الأمريكي جون كيلي، متوترة بسبب خلاف وجهات النظر حول ملفات حساسة، مشيرة إلى أن ” كيلي ” استطاع حصر دور ” كوشنر ” في البيت الأبيض قائلة:” قص جناحي كوشنر”.

وذكرت الصحيفة أن جون كيلي، وضع نظامًا جديدًا يجبر جميع المستشارين على تمرير كافة التقارير المرفوعة إلى الرئيس عليه أولًا؛ ما يحتم على إيفانكا (مستشارة الرئيس) أن تؤدي دورها عبر ” كيلي “.