داعش يعدم 15 فردًا من مقاتليه في أفغانستان

كابل(صدى):

ذبح اليوم تنظيم داعش الإرهابي 15 فردًا من مقاتليه بعد اقتتال بين أعضاء التنظيم في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان.

قال المتحدث باسم حاكم الإقليم، عطاء الله خوجياني، أن تنظيم داعش أعدم 15 من مقاتليه بعد اقتتال بين أعضاء التنظيم وإقليم ننكرهار.

ولم يرد حتى الآن تأكيدا من التنظيم الذي يعرف فرعه في أفغانستان باسم (داعش في خراسان) حول الواقعة.