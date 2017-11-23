داعش يعدم 15 فردًا من مقاتليه في أفغانستان
ذبح اليوم تنظيم داعش الإرهابي 15 فردًا من مقاتليه بعد اقتتال بين أعضاء التنظيم في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان.
قال المتحدث باسم حاكم الإقليم، عطاء الله خوجياني، أن تنظيم داعش أعدم 15 من مقاتليه بعد اقتتال بين أعضاء التنظيم وإقليم ننكرهار.
ولم يرد حتى الآن تأكيدا من التنظيم الذي يعرف فرعه في أفغانستان باسم (داعش في خراسان) حول الواقعة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3992 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
المالكي[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 33 دقيقة
اللهم رد كيدهم في نحورهم
هؤلاء لادين لهم ولا مله