بالفيديو: لأول مرة .. التليفزيون السعودي يغطي من الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي

سعيد العجل (صدى):

بدأ التليفزيون السعودي، في تغطية الأحداث من كافة المواقع العسكرية، بصورة مباشرة من منطقة جازان على الخطوط الأمامية للحد الجنوبي.

وأكد مراسل برنامج ” صباح السعودية ” ، أنه تم فتح جميع المواقع للتغطية دون وجود شيء لإخفاءه هناك بحسب الجهات الأمنية، مشيرًا إلى أن كل ما يجري على أرض الميدان هي بطولات للجيش السعودي لحماية حدود المملكة من المخترقين لها.

وقال المراسل، إن التغطية ستشمل المواقع العسكرية على كافة الشريط الحدودي اللي لا ترى بالعين المجردة لرجال الجيش السعودي.