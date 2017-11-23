تعرف على أبرز شخصية إرهابية جديدة

طلال الضوي(صدى):

الإرهابي خالد ناظم دياب، أمريكي ذو أصول سورية، يعد من أخطر الشخصيات التي أدرجتها الدول الأربعة المكافحة للإرهاب – السعودية، مصر، الإمارات، البحرين – ضمن القائمة الجديدة التي شملت 11 شخصية إرهابية، ومنظمتين، كعناصر إرهابية داعمة للإرهاب.

ويعد هذا الإدراج الثالث لـ ” دياب ” على قوائم الإرهاب العالمية، بعد إدراجه للقوائم الأمريكية والأمم المتحدة، منذ عام 2002.

وقد شغل منصب مدير إدارة الإغاثة والتنمية الدولية التابع للهلال الأحمر القطري، ويذكر أن النظام القطري يضع على قائمة شروط التوظيف أن يكون المتقدم ” مجيداً للكذب والخداع، وذا ميولٍ إرهابية متطرفة ” .

ويعتبر دياب أبرز مؤيدي تنظيم الإخوان الإرهابي، وقد ألقي القبض عليه في لبنان عام 2013 لدعمه الجماعات الإرهابية في سوريا. كا أنه أحد الممولين للميليشيات المسلحة في سوريا، ووصل نشاطه الإرهابي إلى اليمن، وموريتانيا، والعراق، وجيبوتي.