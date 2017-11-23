مكة المكرمة تتصدر برنامج ” مكافحة التدخين “

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة الصحة العامة ترتيب برنامج ” مكافحة التدخين ” ، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة على مستوى المملكة بمعدل 99%.

وتساوت محافظتا الطائف وجدة بمعدل 98%، وتلاهم تبوك ونجران بنسبة 95%، فيما حقق الرياض 88%، وجازان 86%، ثم حفر الباطن والأحساء 82%، بينما حققت عسير 80%.

وحصلت ست مدن على نسبة دون المتوسطة وهي القصيم والباحة 72% والمنطقة الشرقية 70%، المدينة المنورة 65%، القريات 64%، بينما حائل 57%.

وجاءت ثلاث دول في ذيل القائمة، حيث حصدت الجوف 41%، وبيشة 39%، بينما القنفدة بأدنى معدل 30%.