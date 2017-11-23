أمانة عسير تزيل 17 بسطة عشوائية وتصادر 10 مظلات مخالفة

محمد بن طحيطح (صدى):

نفذت أمانة منطقة عسير، ممثلة في إدارة الرخص والرقابة الشاملة، إزالة ما يقارب 17 بسطة عشوائية بجانب مصادرة عدد 10 مظلات مخالفة وألعاب هوائية، إضافة إلى منع تأجير الأواني ومستلزمات الرحلات من قبل أصحاب المركبات المخالفة على امتداد طريق عقبة ضلع.

وأكد مدير إدارة الرقابة الصحية، مهندس أحمد أبو عابد، على أن هذه الحملة تهدف إلى مكافحة ظاهرة البسطات العشوائية في المناطق العامة لما تسببه من تشوه للأماكن وإيذاء الزوار والعابرين بالأدخنة والمخلفات، وعدم معرفة مصادر المواد المستخدمة في إعدادها .

وأوضح أبو عابد أن الحملة نجحت في إزالة البسطات المخالفة، فيما أكد أنه في حال تكرار مخالفتهم سوف يتم تطبيق عقوبات رادعة بحقهم في حال عدم التزامهم بالأنظمة والتعليمات.