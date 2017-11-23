مؤسسة التحلية: الخزن الاستراتيجي بالخفجي يلبي احتياج المحافظة أكثر من 3 أيام

سعيد العجل(صدى):

أوضحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن كميات المياه المحلاة المنتجة من محطة التحلية بمحافظة الخفجي التابعة للمؤسسة تبلغ حوالي (20) ألف متر مكعب يومياً.

وتم زيادة هذه الكميات بحوالي (37%) عن ما كانت عليه سابقاً بعد بدء ضخ المياه المحلاة من مشروع محطة التناضح العكسي بالخفجي بعد التأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات من قبل مختبرات المؤسسة، ويعد هذا المشروع ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.

وبينت المؤسسة أن هذه الكميات أضيفت إلى كميات المياه المنتجة من محطة التحلية بالخفجي التابعة لها ليصبح إجمالي كميات المياه المحلاة التي تُضخ إلى محافظة الخفجي عبر خط أنابيبها حوالي (30) ألف متر مكعب يومياً مما سيسهم في تلبية احتياجات المحافظة من المياه المحلاة.

وخلال الفترة القادمة سوف يتم رفع كميات المياه المحلاة المنتجة من مشروع محطة التناضح العكسي بالخفجي تدريجياً بناءً على موثوقية هذه المحطة وجودة المياه المنتجة منها.

وفي سياق متصل ذكرت المؤسسة أن الخزن الاستراتيجي للمياه في محافظة الخفجي يلبي احتياجاتها لمدة تزيد عن (3) أيام، مؤكدةً أن ما سبق ذكره سوف يعزز من رفع منظومة المياه في محافظة الخفجي.