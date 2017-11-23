عودة اللاجئين المسلمين من بنجلاديش إلى ميانمار خلال شهرين

دكا(صدى):

وقَعت دولتي بنجلاديش وميانمار، مذكرة تفاهم تقضي بعودة اللاجئين من المسلمين الروهينجيا الذين فروا بعد حملة تطهير عرقي للجيش الميانماري، إلى وطنهم خلال شهرين، بحسب حكومة بنغلاديش.

و رحَب ميينت كياينج، السكرتير الدائم في وزارة العمل والهجرة والسكان في ميانمار، بعودة اللاجئين في أسرع وقت ممكن، بعد أن ترسل بنغلادش نماذج الاستمارات إلى ميانمار، في إشارة إلى نماذج معلومات شخصية يتعين على الروهينغا استكمالها قبل إعادتهم إلى ميانمار.

وكان مسؤول كبير من ميانمار كشف لوكالة أنباء ” رويترز ” ، أن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع بنغلاديش الخميس بشأن عودة مئات الآلاف من اللاجئين الروهينجا المسلمين الذين فروا إلى بنغلادش بعد حملة ” تطهير عرقي ” للجيش.