الأرجنتيني يؤكد أهمية عودة ثلاثي النصر أمام الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

أكد الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على أهمية عودة الثلاثي عمر هوساوي وإبراهيم غالب وفهد الجميعة، قبل مبارته مع فريق الاتحاد.

وأوضح كوينتيروس أن عودة الثلاثي دعم إضافي للفريق لاعتبارهم ركائز مهمة بالعالمي، مشيرا أن مواجهة فريق الاتحاد ستجمع بين فريقين كبيرين، ولا بديل إلا الفوز. خاصة أن الاتحاد يملك مجموعة كبيرة من النجوم المحترفين والمحليين.

ويتشوق الجميع اليوم لمتابعة الكلاسيكو المرتقب بين فريق الاتحاد ونظيره النصر، بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض؛ ضمن الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن فريق النصر يحتل المركز الثالث برصيد 16 نقطة، والاتحاد بالمركز السابع برصيد 13 نقطة.