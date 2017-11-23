81 رجل إطفاء و12 سيارة يحاولون إخماد حريق بلندن

لندن(صدى):

اندلع صباح اليوم الخميس , حريق ضخم في منشأة صناعية في بوندرز إندب شمال شرق العاصمة البريطانية لندن.

وقالت مطافئ لندن : ” 81 من رجال الإطفاء و 12 سيارة مطافئ يكافحون لإخماد الحريق الضخم الذي اندلع في العاصمة البريطانية “.

وبحسب ما جاء في ” سكاي نيوز ” فأن الحريق أدى إلى انتشار سحب من الدخان الكثيف في سماء المدينة بل ويمكن رؤية ذلك الدخان من مسافة بعيدة تمتد إلى حي كاناري وارفالمالي بشرق العاصمة.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات جراء الحادث.