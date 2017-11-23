مدير تعليم ” الباحة ” يعلق على قطع معلِم إجازته المرضية وعودته للعمل

إبراهيم الزهراني(صدى):

أشاد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة، سعيد بن محمد مخايش، بموقف أحد المعلمين بمدرسة ابن الجزري الابتدائية والمتوسطة بتعليم الباحة، بعد قطعه إجازته المرضية وتفضيله العمل في الميدان التعليمي على فراش المرض.

وأكد المدير العام، أن هذا الموقف يدل على مدى استشعاره للمسؤولية في أداء الأمانة نحو أبنائنا الطلاب، موجهًا له خطاب شكر خاص ثمن خلاله ما قام به من عمل خير، داعيًا له الله أن يكتب له الصحة والعافية، وأن يجزيه خير الجزاء، ويمده بتوفيقه لمزيد من العطاء التربوي البناء.