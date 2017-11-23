” الترفيه ” تطلق فعاليات ” كوميك كون أريبيا “

طلال الغامدي(صدى):

انطلقت اليوم فعاليات المعرض التفاعلي ” كوميك كون أريبيا ” برعاية الهيئة العامة للترفيه , والتي تستمر حتى السبت 25 نوفمبر , وذلك من الساعة الثانية ظهرا حتى الحادية عشر مساء بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتحوي الفعاليات على معرض تفاعلي متخصص بعالم شخصيات الكوميكس ” القصص المصورة ” المشهورة , وذلك بمشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الألعاب الإلكترونية , بالإضافة للمحطات التفاعلية التي تتيح للزوار استعراض وتجربة آخر إصدارات الشركات العالمية من القصص والأفلام والألعاب في مجال الكوميكس.

وفي السياق ذاته , أكدت الهيئة العامة للترفيه حرصها على تنويع المحتوى المقدم وجلب أحدث الفعاليات ليتناسب مع جميع أفراد المملكة.

ودعت الهيئة الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه هنا , ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa , أو من خلال تطبيق الروزنامة للهواتف الذكية.