” النقل ” توضح أهمية نظام إدارة الجسور BMS الجديد

علي القحطاني(صدى):

أوضح المدير العام للجسور والمنشآت بوزارة النقل، المهندس محمد العنزي، أهمية نظام إدارة الجسور BMS، مؤكدًا أنه يتيح عمل المقارنة وتقييم حالة الجسور وحساب تكلفة الإصلاحات أو الميزانية المستقبلية بشكل علمي دقيق لخمس أو عشر سنوات مقبلة أو أكثر أو أقل.

جاء ذلك خلال محاضرة علمية أقامتها الوزارة للتأهيل على هذا النظام، حيث أشار إلى أن هذا الأمر يمكّن من إدارة البنية التحتية في المملكة بشكل علمي ودقيق هندسياً واقتصادياً.

ويقوم النظام الذي ألزمت الوزارة مقاوليها باستخدامه عبر جمع بيانات فحص وتقييم الجسور والمنشآت، من خلال نماذج هندسية اقتصادية لإدارة الجسور والمنشآت، كما يحوي النظام نماذج للتنبؤ بالعيوب المستقبلية والإصلاحات المطلوبة بناءً على حالة كل جسر من الجسور والمنشآت المنتشرة في منطقة مكة المكرمة ويبلغ عددها 1200 جسر.

حضر المحاضرة، المهندسين والمختصين من منسوبي فرع الوزارة، وعدد من مقاولي ومنفذي مشاريع الجسور في المنطقة.