بالصور.. الصدفة تؤدي لاكتشاف كائن الـ ” دومينيكا إماراتيا ” بأبوظبي

دبي(صدى):

اكتشف باحثون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، كائن حي دقيق ينتمي إلى مجموعة من الفطريات يعرف لأول مرة في العالم، وقد أطلق عليه اسم ” دومينيكا إماراتيا ” .

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية، أن هذا الكائن ينتمي إلى مجموعة من الفطريات تسمى بالمايكورايزية وتعيش مرتبطة بجذور النبات لتقدم الدعم والتغذية والحماية من الأمراض والجفاف والعوامل الجوية القاسية.

وكان الباحثون يقومون بإجراء دراسة علمية لتقييم الحياة الدقيقة بتربة مناطق زراعية وطبيعية في منطقة سويحان بإمارة أبوظبي، حينما اكتشفوا هذا الكائن، وقد تم نشر الورقة العلمية في المجلة العلمية العالمية المتخصصة ” بوتاني ” .