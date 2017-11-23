مدرسة ” نعاش ” تكرم الطلاب المتفوقين علميًا ودراسيًا

أحمد الزهراني(صدى):

كرمت مدرسة نعاش المتوسطة بتعليم الباحة الطلاب المتفوقين، وأكد قائد المدرسة محمد عبدالله ال سفر، أن التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع الطلاب على التفوق والتميز وحثهم على مضاعفة جهودهم وبث روح المنافسة الإيجابية بين طلاب المدرسة.

وأشار إلى أن ذلك بجهود الزملاء والمعلمين بالمدرسة كافة ودورهم الكبير في ذلك، وأوضح المرشد الطلابي بالمدرسة عبدالعزيز عبدالله الزهراني، أن تكريم الطلاب المتفوقين يأتي تقديراً وتشجيعاً لهم على ما بذلوه طوال العام الدراسي، وأن التكريم تعبيراً لهم على اجتهادهم ومثابرتهم الدائمة على حصول أعلى الدرجات في المواد الدراسية.

