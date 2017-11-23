اعتراف مفاجئ للحرس الثوري الإيراني بدعم ميليشيات الحوثي

طهران(صدى):

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، خلال مؤتمرا صحفيا، اعترافا لها بالدعم الكامل ليمليشيات الحوثي في اليمن.

وقال قائد الحرس الثوري، محمد على جعفري، ” الحرس الثوري يدعم ميليشيا الحوثي ” لأن لها السيادة الآن في البلاد.

وأكد أن ” نزع سلاح حزب الله اللبناني غير قابل للتفاوض، وأن هوية حزب الله في سلاحه ” مقسما بأن يكون مجهزًا بالسلاح، زعما منه للدفاع عن الشعب اللبناني ومواجهة إسرائيل.

كما أتهم الجعفري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنة ” شاب يفتقر إلى الخبرة ” لطلبه بالحد من النشاط الصاروخي لإيران. مشيرا إلى أن الحرس الثوري سيلعب دورا في سوريا لوقف إطلاق النار بشكل دائم.

يذكر أن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد كشف – عقب إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا باليستيا لاستهداف الرياض – أن طهران وحزب الله يمدان الحوثي بالخبراء، كما زوداتها إيران بصواريخ أرض-أرض، وصواريخ باليستية؛ بالإضافة لمد الانقلابيين بطائرات بدون طيار.