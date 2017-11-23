300 عملية للأورام السرطانية خلال عام بـ ” سعود الطبية “

عادل الحربي(صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في وحدة جراحة الأورام بمستشفى النساء والولادة، عن إجراء أكثر من 300 عملية جراحية، خلال العام الماضي .

وقالمدير المستشفى ووحدة الأورام د. حسن القرني :أنه يزور الوحدة أكثر من ثلاثين مريضة أسبوعياً، ويقوم الفريق المتخصص بإجراء ما يقارب ستة عمليات أسبوعياً.

ونوه د. القرني بأن هذه الوحدة تُعد أحد أهم المراكز المتخصصة بالمملكة، ويقوم فريق الوحدة بخدمة المرضى من جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أنها تُعنى بعلاج الأورام السرطانية المتعلقة بالجهاز التناسلي لدى النساء “ أورام المبيض و الرحم و عنق الرحم والمهبل ”.

وأكد د. القرني بأن ما يميز الوحدة، هو عدم طول قائمة الانتظار، حيث يمكن للمريضة أن تجري العملية خلال أسبوعين كحد أقصى من وقت التشخيص الطبي.

يشار إلى أن الوحدة يضم كفاءات وطنية مؤهلة ومدربة على أعلى المستويات، وهم من الحاصلين على شهادات تخصصية دقيقة في هذا المجال، ويقوم الفريق الطبي بتشخيص الحالات المرضية وعلاجها بأحدث الطرق العلمية، كما تُدرب الوحدة الأطباء والطلبة بهدف تطوير الكوادر الصحية للوصول لأعلى خدمات الرعاية الطبية.