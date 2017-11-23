” البشير ” يتحدى أمريكا: لن يتم حظر الحركة الإسلامية
تحدى الرئيس السوداني عمر البشير، الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن الحركة الإسلامية في بلاده لا يمكن حظرها كما تريد أمريكا؛ لأنه جزء منها.
وقال ” البشير ” في لقاءه مع فضائية ” روسيا اليوم ” ، إن عضوية الحركة الإسلامية في الحزب الحاكم لا تتجاوز 10% من كامل العضوية ” .
وأكد أن السودان لا تُفرَض عليه السياسات، وقادر على تقييم المواقف الصحيحة ليتخذها، في إشارة إلى الأنباء التي انتشرت عن اشتراط أمريكا لحظر الجماعة الإسلامية في البلاد مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكانت واشنطن قد رفعت في 6 أكتوبر الماضي، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًّا عن السودان فرضته منذ 1997، إثر التزام الخرطوم بخطة ” المسارات الخمس ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22986 ] نشر منذ 2 ساعتين
الزول ده داااااااير مشاكل مع الجماعه ديلن
يازول ماتجلس ساكت
أينحين دايرين نحل ليك الموشكلة زاتها
وإينتا قاعد تيهدد
أمانة عليك أسكوت ساكت بس😡