أحمد السقا يجسد شخصية الرئيس السيسي في ” سري للغاية “

أماني الغامدي(صدى):

يستعد الفنان المصري أحمد السقا لتجسيد شخصية الئريس عبدالفتاح السيسي في فيلم ” سري للغاية ” ، والذي يتضمن الأحداث السياسية والإجتماعية في مصر في الفترة بين ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو، وحتى انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد في يونيو من عام 2014 ، إخراج محمد سامي .

يٌشار إلى أن السقا ليس البطل الوحيد في الفيلم، الذي سيتقاسم فيه البطولة أكثر من 50 فناناً، خلال أدوار رئيسية وشرفية، ومن بينهم الفنان عادل إمام والذي سيظهر بشخصيته الحقيقية والفنان محمود حميدة والذي سيمثل دور مرشد تنظيم الإخوان الإرهابي محمد بديع.

فيما سيقوم الفنان محمد رمضان بالظهور في الفيلم بتجسيد شخصيتين مختلفتين، إحداهما لضابط محند في قوات الأمن، ليرصد من خلالها معاناة المجندين عقب الثورة في مصر، وحوادث اختطاف الجنود المصريين أثناء هجوم رفح وغيرها.كما غير صناع العمل اسم الفيلم وهو من تأليف الكاتب الكبير وحيد حامد وإخراج محمد سامي من “ أيام الثورة والغضب ” ، ليصبح “ سري للغاية ” ، وقد بدأ أبطاله التصوير منذ شهر مايو الماضي.