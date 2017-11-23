أم ترصد شبحًا مخيفًا أمام عربة طفلتها

لندن(صدى):

رصدت سيدة بريطانية تٌدعى فرانشيسما ريلي وجود شبحاً مخيفاً شبيهاً ببطلة فيلم الرعب الأمريكي “ الحلقة ” سمارا أو ريغان بطل فيلم “ طارد الأرواح الشريرة ” ، واقفاً أمام عربة طفلتها بينما كانت فارغة.

وكانت الأم فرانشيسكا ريلي (24 عاماً) عندما التقطت الصورة في تلك اللحظة تزور صديقتها في منزلها الذي كان في السابق طاحونة قديمة وتحولت إلى مبنى، برفقة ابنتها فوبي البالغة من العمر 18 شهراً.

وعندما عادت فرانشيسكا تتطلع بدقة في الصورة، لاحظت شبحاً نصف شفاف يقف أمام عربة فوبي، مرتدية لباساً أبيض اللون وشعرها أسود طويل.

وعلقت فرانشيسكا، على الصورة مؤكده ، إنها شعرت بالرعب والخوف من كل شيء حولها، جعلها تخشى حتى الخروج من غرفة نومها، متوقعة أن الشبح سيكون واقفاً بجوار الباب.