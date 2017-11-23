السياحة و التراث: سنصرف مستحقات مقاولي المشاريع التراثية بهذا الشرط

طلال الغامدي(صدى):

صرح الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بأن الهيئة لن تصرف مستحقات لمقاولي المشاريع التراثية إلا بعد أن يقوم صاحب الشركة بزيارة الموقع والتأكد من جودة العمل.

وقالت الهيئة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” نقلًا عن رئيسها: ” الهيئة لن تصرف مستحقات لمقاولي المشاريع التراثية إلا بعد أن يقوم صاحب الشركة بزيارة الموقع والتأكد من جودة العمل والإنجاز، واستيعاب أهمية المشروع في حفظ و إبراز وحماية تراث وحضارات الوطن “.