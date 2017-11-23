” تعليم تبوك ” يدعو 131 معلما للمقابلات الشخصية

محمود البلوي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك موعد إجراء المقابلات الشخصية للمعلمين المرشحين للعمل كأمناء لمراكز مصادر التعلم في مدارس المنطقة , وذلك يوم الثلاثاء القادم في مبنى إدارة التجهيزات المدرسية في حي المهرجان.

وأشار المكلف عائض بن صالح القرني مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك للشئون المدرسية , أن عدد المعلمين المرشحين بلغ 131 معلما مؤكدا حرصه على اختيار أكثرهم كفاءة.

وأوضح ” القرني ” أن ضوابط العمل في مصادر التعلم تتطلب أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل جامعي تربوي ودبلوم عالي في مجال المكتبات والمعلومات , وحصوله على دورة تدريبية نظامية لا تقل عن أربعة أسابيع في مجال المكتبات والمعلومات , بالإضافة لقدرته على التطور المهني واكتساب الخبرات اللازمة في إدارة مركز مصادر التعلم.