بالصور.. صهريج مواد خطرة يتسبب في إحالة صاحبه إلى النيابة

علي العنزي(صدى):

ضبطت الإدارة القانونية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أحد المقيمين بعد مخالفته لنصوص النظام البيئي، وفرَغ حمولة صهريج محمّل بمواد خطرة قام بسكبها في إحدى الأراضي المفتوحة بشكل مباشر بمحافظة القريات.

وأكد مدير الإدارة فيصل السواط، أن الهيئة أشعرت ونسقت مع دائرة النيابة العامة بمحافظة القريات وشرطة محافظة القريات حيال هذه الواقعة؛ وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالف، وإلزامه بإزالة المخالفة وإعادة تأهيل البيئة المتضررة.

وحذرَت الهيئة، كل المخالفين للقوانين البيئية، مؤكدة أنها لن تتساهل مع أي تجاوزات ومخالفات بيئية، و ستطبق العقوباتُ النظاميةُ الرادعة ضدهم

وطالب جميع المواطنين بالإبلاغ عن المخالفين للنظام العام للبيئة عن طريق الرقم المخصص للبلاغات (٩٨٨).

