” الصحة ” تنفي إيقاف التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية وتوضح الحقيقة

سعيد العجل(صدى):

نفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، حول إيقاف التطعيم ضد الإنفلونز الموسمية.

وأوضحت في بيان لها، أن الوزارة تلقت بلاغًا من الهيئة العامة للغذاء والدواء بعدم مطابقة عينات التطعيم من التشغيلة “الشحنة” رقم (P4A331V) لأحد الاختبارات الأولية للجودة وهي شحنة وصلت حديثًا وأغلبها في مرحلة التوزيع على المناطق.

وأكدت “الصحة”، أنها أوقفت العمل بهذه الشحنة لحين صدور النتائج النهائية؛ مؤكدة أن جميع التشغيلات الـ24 الأخرى والتي تم توزيعها خلال الـ4 أشهر الماضية، سليمة تمامًا ومجتازة للاختبارات الفيزيائية واختبارات الجودة من قبل هيئة الغذاء والدواء.

وأشارت إلى أن إيقاف العمل بالشحنة المذكورة، جاء رغم عدم وجود بها خطورة طبية ولكنها غير مطابقة للجودة الفيزيائية الخاصة بالمنتج والتي من خلالها يضمن الفعالية المرجوة للتطعيم.

و لفتت إلى أن المملكة هي أي دولة تكتشف هذا الأمر في الدول التي وصلتها التشغيلة؛ وذلك لما تطبقه من أعلى معايير الجودة التي يتم اتباعها لفحصا لأدوية والتطعيمات.