عمل مكة : يقيم فعالية اليوم العالمي للسكري

نايف السالم(صدى):

احتفى مكتب عمل مكة النسائي اليوم باليوم العالمي للتوعية بالسكري إذ أقامت كل من الدكتورة نداء بخاري والدكتورة خلود الخزاعي لقاءاً استمر لساعتين

استعرضتا خلاله أسباب مرض السكري وطرق علاجه وسبل الوقاية منه حضر اللقاء عددا من العميلات الى جانب منسوبات المكتب.

وفي نهاية اللقاء خضع الحضور لفحص السكر ثم توجهن لتناول الإفطار الصحي .

من جانبها وجهت مديرة المكتب منى الخزاعي شكرها لوزارة الصحة ممثلة بالطبيبتان لمشاركتهم الفاعلة هذا اليوم مؤكدة حرص المكتب على احياء مثل هذه المناسبات فيما يعود على منسوبات ومراجعات المكتب بالفائدة .