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بالفيديو.. حالة شوارع تبوك بعد انقطاع الكهرباء

بالفيديو.. حالة شوارع تبوك بعد انقطاع الكهرباء
محمود البلوي(صدى):

شهدت منطقة تبوك ومحافظتها , فجر اليوم الخميس انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين , وذلك نتيجة لعطل فني , فيما بدت بعض الطرق خالية من المركبات إلى أن عاد التيار بشكل تدريجي للمنطقة.

ونشرت الشركة السعودية للكهرباء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” نعتذر عن انقطاع الخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين في ‎تبوك، والفرق الفنية في الميدان بدأت فعلياً في إعادة الخدمة تدريجياً “.

وتداول مقطع فيديو يظهر حالة الشوارع بعد الانقطاع , مع ارتفاع وسم ” #تبوك_انقاطع الكهرباء ” إلى الترند شاملا انتقادات لشركة الكهرباء بعد استخدامها كلمة ” بعض المشتركين ” في تصريحها في حين أن الانقطاع شمل عددا كبيرا من المشتركين في مدينة تبوك ومحافظتها ومنها :تيماء , حقل , ضباء.


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