” الحريري ” عن احتفاء اللبنانيين به: لحظة لا يمكن أن أنساها ” فيديو “

بيروت(صدى):

أعرب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عن سعادته بترحيب الشعب اللبناني بعودته وتراجعه عن الاستقالة، وذلك عبر نشره مقطع فيديو مصور لمؤيديه الذين رفعوا أعلام لبنان وأعلام تيار المستقبل أثناء كلمته أمس الأربعاء.

وعلق “الحريري” على المقطع الذي نشره عبر موقع ” تويتر ” ، قائلًا: ” هذه لحظة لا يمكن أن أنساها. هذه لحظة اللقاء مع الأحباب، مع الرفاق، مع الأهل الحقيقيين. هذه لحظة الوفاء معكم أنتم الذين تعلّمون العالم الوفاء”.

وتباع:”هذه لحظة الصدق معكم أنتم الذين تعلّمون العالم الصدق. هذه لحظة للتاريخ وللجغرافيا، ولمن له عيون ترى فليرى ومن له أذنان تسمع فليسمع”.

وقد أعلن ” الحريري ” تراجعه عن استقالته استجابة للرئيس اللبناني ميشيل عون، قائلًا عبر ” تويتر ” : ” إن وطننا الحبيب يحتاج في هذه المرحلة الدقيقة من حياتنا الوطنية إلى جهود استثنائية من الجميع لتحصينه في مواجهة المخاطر والتحديات.

وأضاف:” وفي مقدمة هذه الجهود، وجوب الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن كل ما يسيء إلى الاستقرار الداخلي والعلاقات الأخوية مع الأشقاء العرب “.