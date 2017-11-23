تدشين فعاليات الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية بمستشفى الجمش

سعيد العجل(صدى):

نظم مستشفى رفايع الجمش اليوم الخميس فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية حيث دشن هذه الفعاليات مدير مستشفى رفايع الجمش الأستاذ عبد الله الحميدي في قاعة المحاضرات الرئيسية بالمستشفى .

وذلك بحضور مدير قسم الجودة الدكتور عبد الكريم وداعه ومدير مكافحة العدوى ومدير قسم التثقيف الصحي ومنسوبوا المستشفى , وعدد من المراجعين حيث قدم خلال هذه الفعاليات ركن توعوي وتوزيع المطويات والمنشورات التوعوية حيث تم إلقاء محاضرة توعوية من قبل الدكتور عبد الكريم وداعه عن المضادات الحيوية وذلك بهدف رفع الوعي بمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية في العالم وطرق استخدامها ومخاطرها بهدف توعية المجتمع عن المضادات الحيوية .

كما قدم مدير المستشفى الاستاذ عبد الله الحميدي كلمه توعويه عن المضادات الحيوية وكيفية الأستفاده منها بالطرق الصحيحة.