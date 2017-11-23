” قياس ” يعلن موعد وشروط إجراء مقياس النيابة العامة

طلال الغامدي(صدى):

كشف إبراهيم الرشيد، المتحدث الرسمي لمركز ” قياس ” ، اليوم الخميس، عن موعد وشروط مقياس النيابة العامة للمتقدمين لوظيفة ملازم تحقيق، موضحًا أن المقياس سيعقد يوم الأحد المقبل الموافق 8 ربيع الأول، في مدن: ” الرياض، جدة، الدمام ” .

كما أشار في بيان له، إلى أن شروط التقدم لهذا المقياس هي حصول المتقدم على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة معادلة لها، وكذلك حصوله على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة.

و أكد أن هذا المقياس يتم تطبيقه؛ لانتقاء أفضل المتقدمين لوظائف النيابة العامة على كادر الأعضاء بمرتبة ” ملازم تحقيق ” ، ضِمن اتفاقية التعاون والشراكة بين النيابة العامة ومركز ” قياس ” .

ونشر ” الرشيد ” ، وسائل التواصل التي يستقبل عليها المركز الملاحظات والاستفسارات، ومنها الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساء، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.