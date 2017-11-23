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أبل تطلق آيفون SE الجديد بشاشة 4 بوصة

أبل تطلق آيفون SE الجديد بشاشة 4 بوصة
واشنطن(صدى):

كشفت التقارير أن آيفون SE2 سيطلق في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، والهاتف الجديد مدعوم بشاشة 4 بوصات أو يزيد إلى حجم 4.2 بوصات مع استخدام شرائح أقدم من جهاز آي فون 7 ويرجح أن يكون تحسين لمعالج A9 .
ويتميز الجهاز بسعره كونه أرخص الأجهزة من أبل؛ حيث إنه يكون بمكونات أقدم من المتوقع، وكان الجهاز الأصلي SE هو مزيج من آي فون 6S و5S. .
وسيصدر آيفون SE الجديد في الهند، وسيتم بيعه في جميع أنحاء العالم تباعًا، وهو ما يعني أن أبل في 2018 ستعرض تشكيلة أوسع مع ثلاثة أجهزة آي فون مثل X وSE الجديد.


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