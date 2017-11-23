مطار الملك عبد العزيز الدولي يستقبل ويودع أكثر من 600 ألف معتمر

عادل الحربي(صدى):

كشف تقرير إحصائيّ لمطار الملك عبد العزيز الدولي جدة ، أنّ إجمالي عدد المعتمرين الذين وصلوا منذ بداية شهر صفر الماضي وحتّى يوم أمس , بلغ 408.390 معتمراً ، في حين بلغ عدد المغادرين لنفس الفترة 199.101 معتمر ، ليصل إجمالي عدد المعتمرين الذين استقبلهم وودعهم المطار 607.491 معتمراً.

واوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبد العزيز الدولي , تركي بن معلوي الذيب ، أن قدوم المعتمرين لهذا العام سجل حركةً تصاعديّة منذ بدء الموسم ، مشيراً إلى أن هذه الحركة ستشهد زيادة ملحوظة خلال الأيام المقبلة قد تصل إلى 50% عبر منافذ المملكة.

وبين أنه ووفقا للخطة التشغيلية لموسم العمرة فإنه من المتوقع أن يستقبل المطار (10) ملايين معتمر في مرحلتي القدوم والمغادرة , وبطاقة استيعابية تصل إلى 1800 راكب في الساعة، يتم خدمتهم من قبل أكثر من (27 ) جهازاً حكومياً وأهلياً تعمل بكامل طاقتها البشرية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، كما تتضمن الخطة تجهيز (7) صالات للقدوم , و (7) أخرى للمغادرة , لافتاً إلى أن إدارة المطار وبتوجيه من معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي , أنهت منذ وقت مبكر مختلف الاستعدادات لاستقبال موسم العمرة لهذا العام من خلال العمل على تطبيق الخطة التشغيلية بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمات ضيوف الرحمن.

يذكر أنّ مطار الملك عبدالعزيز الدولي يعمل بطاقة تشغيليّة تفوق 3 أضعاف طاقة المطار الاستيعابيّة الحاليّة التي لا تتجاوز 9 ملايين مسافر في العام، ويأتي نتاج ما يشهده المطار من نموّ مطّرد في الحركة الجويّة نتيجةً لموسمي الحجّ والعمرة ، وازدياد الحركة السياحيّة والاقتصاديّة في المملكة ، وتسارع معدّلات النمو والطلب على خدمة النقل الجوّيّ ، علاوة على ازدياد عدد الشركات الناقلة من وإلى المطار ، حيث قفز العدد من 60 شركة إلى نحو 82 شركة.

فما تبلغ المساحة الإجمالية لمجمع صالات الحجّ والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز 510.000 متر مربّع ، تضم مبنى الحجاج الشرقيّ، والمنطقة المكشوفة “البلازا” , هذا بالإضافة إلى احتواها 26 موقفًا للطائرات و 10 جسور متحرّكة وموقعين لمركز العمليات وبرجا للمراقبة , و 18 بوابة للسفر , و 14 صالة لسفر المعتمرين , و 143 كاونترًا للجوازات , و 120 كاونتراً للجنة الحصر التابعة لوزارة الحجّ , و 254 كاونتراً للسفر ، وصالتين لمسافري الدرجة الأولى , وصالة لكبار الزوار , وفندقا , ومنطقة للمطاعم والخدمات التجاريّة , و 20 منطقة انتظار , و 40 مصلى , و 32 مجمعًا لدورات المياه.