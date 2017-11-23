بالفيديو.. تجمع الجمهور حول عيوش وبراءة الأطفال تفضحها

متابعات(صدى):

أثار رد فعل الطفلة عيوش الشهيرة بأغنية ” ويه ويه ” خلال استقبالها لعدد من جمهورها اعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي .

وظهرت عيوش في مقطع فيديو متداول وهي خجولة وبراءة الأطفال تفضحها وسط جمهورها ، حيث منعها خجلها من الحديث معهم وظهر شقيقها بالفيديو وهو يقول لها ” عيوش سلمي عليهم ” .