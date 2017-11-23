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بالفيديو.. تجمع الجمهور حول عيوش وبراءة الأطفال تفضحها

بالفيديو.. تجمع الجمهور حول عيوش وبراءة الأطفال تفضحها
متابعات(صدى):

أثار رد فعل الطفلة عيوش الشهيرة بأغنية ” ويه ويه ” خلال استقبالها لعدد من جمهورها اعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي .

وظهرت عيوش في مقطع فيديو متداول وهي خجولة وبراءة الأطفال تفضحها وسط جمهورها ، حيث منعها خجلها من الحديث معهم وظهر شقيقها بالفيديو وهو يقول لها ” عيوش سلمي عليهم ” .

 

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38512 ] نشر منذ 47 دقيقة

ياذا العيوش اللي جابت الذيب من ذيله ,,

[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 43 دقيقة

الله من السماجه

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 20 دقيقة

المستفيد شركات الاتصالات من نقل وتناقل عبر السوشيل ميديا

[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 16 دقيقة

استتفهت عقول الناس 🤦🏻‍♀️~

[ عدد التعليقات: 6137 ] نشر منذ 16 دقيقة

موفقه عيوش❤واشغلتي العالم الفاضيه😊😁

[ عدد التعليقات: 4665 ] نشر منذ 12 دقيقة

شف وجه العنززززززززززز واحلب قاز.

[ عدد التعليقات: 4665 ] نشر منذ 5 دقائق

شكلهم مثل اللي واقفين ينتظرون مساعدات من جمعيه خيريه .

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