بالفيديو.. تجمع الجمهور حول عيوش وبراءة الأطفال تفضحها
أثار رد فعل الطفلة عيوش الشهيرة بأغنية ” ويه ويه ” خلال استقبالها لعدد من جمهورها اعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي .
وظهرت عيوش في مقطع فيديو متداول وهي خجولة وبراءة الأطفال تفضحها وسط جمهورها ، حيث منعها خجلها من الحديث معهم وظهر شقيقها بالفيديو وهو يقول لها ” عيوش سلمي عليهم ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38512 ] نشر منذ 47 دقيقة
ياذا العيوش اللي جابت الذيب من ذيله ,,
الابهاوي[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله من السماجه
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 20 دقيقة
المستفيد شركات الاتصالات من نقل وتناقل عبر السوشيل ميديا
همس~[ عدد التعليقات: 891 ] نشر منذ 16 دقيقة
استتفهت عقول الناس 🤦🏻♀️~
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6137 ] نشر منذ 16 دقيقة
موفقه عيوش❤واشغلتي العالم الفاضيه😊😁
سيف[ عدد التعليقات: 4665 ] نشر منذ 12 دقيقة
شف وجه العنززززززززززز واحلب قاز.
سيف[ عدد التعليقات: 4665 ] نشر منذ 5 دقائق
شكلهم مثل اللي واقفين ينتظرون مساعدات من جمعيه خيريه .