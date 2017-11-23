المطيري يقدم العزاء إلى أسرة شهاب العوينان

فواز الرويلي(صدى):

قام رئيس مركز صوير المكلف الأستاذ تركي بن صاهود المطيري يرافقه رئيس مركز الشويحطية الأستاذ شليويح بن نواف الطعيسان ومدير العلاقات العامة بمركز صوير الأستاذ عمر بن خليوي الرويلي؛ بزيارة عزاء ومواساة لأسرة الشيخ شهاب العوينان يرحمه الله في فقيدهم الشاب احمد بن بدر بن شهاب؛ وكان في استقبالهم الأستاذ بدر العوينان وأخوانه وأبنائه .

وقدم المطيري تعازيه الحارة لهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه ثمّن ذوو الفقيد هذه الزيارة الكريمة من المطيري والطعيسان، معبرين في الوقت ذاته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهما على مواساتهم في فقيدهم يرحمه الله، معبرين في الوقت ذاته بإن هذا الأمر ليس بمستغرب عليهما، داعين الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما وأن يجزيهما خير الجزاء.

