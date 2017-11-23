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الأخضر في المركز السادس آسيويا

الأخضر في المركز السادس آسيويا
ماجد محمد(صدى):

حصد المنتخب الأول لكرة القدم , اليوم الخميس , 539 نقطة ليحافظ على مركزه ال 63 الذي كان به الشهر الماضي , ضمن التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر نوفمبر 2017.

وتصدر المنتخب الإيراني الترتيب الآسيوي , تلاه أستراليا ثم اليابان ثالثا , وكوريا الجنوبية رابعا , والصين في المركز الخامس , بينما حل الأخضر السعودي في المركز السادس.

وعلى الصعيد العالمي , تصدر المنتخب الألماني التصنيف , بينما حلت البرازيل المركز الثاني , تلاه البرتغال في المركز الثالث , ثم الأرجنتين رابعا , وبلجيكا خامسا.


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