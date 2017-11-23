” العمل ” تشارك في جلسات منتدى جدة للموارد البشرية

سعيد العجل(صدى):

شاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جلسات منتدى جدة للموارد البشرية 2017م، والذي احتضنته محافظة جدة في دورته العاشرة خلال الفترة 1-4 ربيع الأول.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للسياسات ومعايير سوق العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وليد خضر الكلش خلال مشاركته في ورقة عمل بعنوان ” نطاقات والتوطين الموازي ” ، أن برنامج نطاقات يعمل على تحفيز المنشآت لزيادة نسب التوطين من أجل الاستفادة من خدمات الوزارة.

واستعرض الكلش خلال ورقة العمل أبرز التحديثات الأخيرة في برنامج نطاقات الذي تم إطلاقها في ١٢ ذي الحجة من عام 1438هـ، موضحاً أن ” نطاقات ” مُمَكن رئيسي للوزارة في عملية التوطين، كما قام الكلش باستعراض خدمة التوطين الموازي والتي تهدف إلى تحسين نسب التوطين لدى المنشآت بشكل عاجل ومؤقت عن طريق الاشتراك في هذه الخدمة، وتذهب رسوم الاشتراك إلى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتأهيل وتدريب السعوديين والسعوديات الباحثات عن عمل.

كما شارك مدير عام مكتب العمل في محافظة جدة عبدالمحسن القرني بورقة عمل حول التوطين المناطقي، موضحاً أنه يهدف إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل عبر توفير حلول نوعية لتعزيز التوطين المنتج والمستدام في سوق العمل بمشاركة لجان التوطين في إمارات المناطق.