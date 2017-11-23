الخدمة المدنية تدعو الخريجين للتقدم على شغل 232 وظيفة هندسية

فاطمة المالكي(صدى):

دعت وزارة الخدمة المدنية الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين في التقدم عليها، سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة.

وأشارت إلى أن هذا الإعلان يحتوي على الوظائف الشاغرة التي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية إلى تاريخ 4/ 3/ 1439هـ.وبلغ إجمالي عدد الوظائف الهندسية التي طلبت الجهات الحكومية شغلها بهذا الإعلان 232 وظيفة، والتقديم عبر موقع الوزارة من يوم الأحد القادم وحتى الثلاثاء.