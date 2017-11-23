فتح معبر رفح البري بين مصر وفلسطين لمدة 3 أيام

القاهرة(صدى):

قررت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من السبت القادم وحتى يوم الإثنين، لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين المصري و الفلسطيني.

وأعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، اليوم الخميس، عن تقدم السفير الفلسطيني دياب اللوح بالشكر إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وللأجهزة الأمنية المصرية؛ لحرصها على تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين وتقدم المساعدة المستطاعة لهم.

وأشاد السفير الفلسطيني، بالمساعي الجادة من قبل القيادة المصرية، في إعادة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إضافة إلى جهودهم المستمرة على كافة الأصعدة لتقديم المساعدة للقضية الفلسطينية.