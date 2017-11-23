سامسونج تفاجئ أيفون الفترة المقبلة

سول(صدى):

تستعد شركة سامسونج للكشف عن هاتفيها الجديدين جلاكسي اس 9 وجلاكسي اس 9بلس ، مطلع العام المقبل خلال مشاركتها في إحدى المعارض الإلكترونية بولاية لاس فيجاس الأمريكية، وتمتنع سامسونج عن التصريح بأى معلومات عن الهاتفين إلا أنها تؤكد تقديم مفاجأة ستذهل العالم وستنافس شركة أيفون.

كما أن التقارير توضح أن الهاتفين سيتمتعان بشاشتين لمسيتين 5.8و 6.2 بوصة منحنية الحواف مدعم بشاشة لمسية سوبر أموليد إنفينيتي ،كما أن سامسونج ستدعم الهاتفين بفأرة ولوحة مفاتيح لتحويله إلي حاسب محمول صغير بالإضافة إلي أنه سيتم دعمه بمستشعر بصمة الاصبع بالناحية الخلفية للهاتف .