بالصور.. مصادرة أغنام نافقة في حلقة الكعكية بمكة المكرمة

حسين العلي (صدى):

تلقت بلدية الشوقيه الفرعية بمكة المكرمة بلاغاً عن وجود ذبائح وأغنام مذبوحه بطرق عشوائية داخل حظائر مخالفة بحلقة المواشي بالكعكية، وعلى الفور قامت البلدية بمشاركة الدوريات الأمنية بتشكيل فريق من المراقبين بقيادة مشرف الفترة المسائية مروان بوقس.

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقيه الفرعيه بأن البلدية حريصة على ازالة هذه المخالفات التي تشكل خطرا على الاصحاح البيئي والصحة العامة وتشوه المظهر العام.

وقد قامت البلدية بمداهمة الموقع المخالف ومصادرة عدد من الذبائح غير الصالحة والمذبوحة في ظروف سيئة وغير صحية وفق ما أكده المراقبين ، وتم مصادرة (15) رأس من الأغنام النافقة وحجز السيارة التي كانت تحمل الاغنام وسحبها الى مقر البلدية وتسليم العمالة الموجودين بالموقع للدوريات الأمنية، واتخاذ الاجراءات النظامية حيال المخالفين .

وأكد عراقي بأن البلديه لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات قد تسبب ضررا على الصحة العامة، وذلك بهدف المحافظه على الاصحاح البيئي ، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة المستهلكين.

