اليمن.. مقتل ” الصوفي ” المطلوب بقائمة التحالف باشتباكات في ذمار

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر عن وقوع اشتباكات في محافظة ذمار أدت إلى مقتل ” سفر مغدي الصوفي ” المطلوب رقم 15، ضمن قائمة الأربعين مطلوباً المعلنة من قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقالت المصادر أن الاشتباك أدى إلى مقتل أكثر من 10 آخرين ووقع الاشتباك بين الصوفي ومرافقيه ومجموعة يعتقد أنها تابعة للحرس الجمهوري، فجر اليوم الخميس، في شارع الكهرباء في المحافظة القريبة من صنعاء.

وكانت المملكة قد أعلنت مطلع الشهر عن قائمة تضم 40 اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية، كما أعلنت عن مكافآت مالية، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن تواجدهم.

أما عن سفر مغدي الصوفي، فقد رصد التحالف مبلغ 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تفيد بالتوصل إليه.