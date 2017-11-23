إيران تطبع عملات مزيفة في اليمن بمساعدة 4 شركات

طهران(صدى):

وضعت وزارة الخزانة الأمريكية شبكة من العملاء والشركات التي سهلت أعمال وحدة فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات؛ لقيامهم بطبع عملة مزيفة بما يساوي ملايين الدولارات في اليمن.

وأكدت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي، يوم الاثنين الماضي، أن هذه الشركات والمؤسسات تابعة للوحدة وسهلت هذه العمليات لفيلق القدس، وهي كل من شركة ” بردازش رايان ” ومديرها العام رضا حيدري، وشركة ” الماس مبين ” للتجارة ومديرها العام محمود سيف الواقعتان في طهران، بالإضافة إلى شركتين أخريين في ألمانيا، وهما ” فورانت تكنيك ” و ” برينتينغ ترايدينغ سنتر ” تتبعان لرضا حيدري.

الجدير بالذكر أن فيلق القدس هي وحدة قوات خاصة للحرس الثوري الإيراني، ومسئولة عن عمليات خارج الحدود الإقليمية.