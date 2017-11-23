بالصور.. شرطة الرياض تكشف مستجدات جولاتها الميدانية بحملة ” وطن بلا مخالف “

سعيد العجل(صدى):

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمرارا لجهود الأجهزة المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) فقد تمكنت بتوفيق من الله خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية بالتعاون مع قوات الطوارئ الخاصة من ضبط (885 ) مخالفا من عدة جنسيات بمدينة الرياض شملت أحياء ( الشميسي والفيصليه والوزرات والثمامه / محطة جرش) كما تمكنت من ضبط ( 771 ) مخالفا في بقية المحافظات , بينهم خمسة أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا جنائية هامة ,

وأثمرت الجهود الميدانية المشتركة عن :

• تسجيل 70 مخالفة لأنظمة وزارة العمل منها عدد 27 مخالفة توطين

• ضبط 12 حارس أمن غير سعوديين

• مصادرة بضائع 54 مبسط مخالف لأنظمة البلديات

• مصادرة طن ونصف من الحطب مخالفة لنظام البلديات

• مصادرة 6500 قطعة غيار مغشوشة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

• مصادرة 12000 قطعة أفياش و توصيلات كهربائيه ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

• مصادرة 42000 شاحن جوال ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

• مصادرة 16000 عبوة أحبار طباعة مقلدة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

• مصادرة 16000مستحضر كريمات و مستحضرات تجميل مقلدة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

• ضبط 42 وافد متستر عليهم يعملون لحسابهم الخاص

• ضبط 75 مخالفة لأنظمة الدفاع المدني و السلامة بعد إجراء الكشف على عدد من المواقع التجارية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية المشاركة من :

• ضبط 6 أشخاص مطلوبين لشرطة منطقة القصيم

• إحباط 6 محاولات سرقة وضبط المتهمين في حالة تلبس

• ضبط 5 أشخاص متهمين بتزوير الوثائق

• ضبط 3 مركبات مسروقة

• ضبط 14 شخصا مخالفين للآداب العامة

• ضبط 4 أشخاص تحت تأثير المسكر

• ضبط 5 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا جنائية هامة

• تسجيل 37000 مخالفة مرورية

• حجز 323 دراجة نارية و حجز 78 مركبة مخالفة لأنظمة المرور

• ضبط عدد من الأشخاص أثناء سرقتهم أسلاك و كيابل كهربائية وهم في حالة تلبس

• ضبط شخص يقوم بترويج الخمور و مادة يشتبه أن تكون ( الحشيش المخدر)

• ضبط مصنع خمور بكامل تجهيزاته

جرى تسليم جميع المخالفين لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص، الجدير بالذكر أن الحملة مستمرة حتى تحقق الأهداف المنشودة منها.

