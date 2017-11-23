مع غياب ” كهربا ” .. الاتحاد يواجه النصر في مهمة صعبة

ماجد محمد(صدى):

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، اليوم الخميس، مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد، ونادي النصر، في إطار ضمن الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل النصر المباراة، اليوم برصيد 16 نقطة محتلًا المركز الثالث، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 13 نقطة.

ويسعى النصر للفوز في المبارة للبقاء في إطار المنافسة على صدارة الدوري وتقليص الفارق بينه وبين الاهلي المتصدر بـ 21 نقطة، وعلى جانب أخر يسعى الاتحاد؛ لتعويض التعادل الذي حققه على أرضه في المباراة التي جمعته مع الشباب في الجولة الماضية.

ويجدر الإشارة إلى أن الاتحاد لم يتغلب على النصر في الدوري منذ عام 2012، وهو ما يجعل الاتحاد في مهمة صعبة للثأر، في ظل غياب محمود كهربا عن مباراة اليوم.