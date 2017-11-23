محكمة إمارتية تقضي بالاعدام لأردني اغتصب طفلاً

أبو ظبي(صدى):

أصدر النائب العام لإمارة دبي عصام عيسي الحميدان اليوم الخميس، الحكم بالإعدام ضد المتهم الأردني نضال عيسي أبو على الذي أتهم بقتل وإغتصاب الطفل عبيدة البالغ من العمر 5 سنوات بعد خطفه في السيارة والأعتداء عليه قام بقتله خنفا وأيدت محكمة التمييز بدبي الحكم الصادر.