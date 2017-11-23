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محكمة إمارتية تقضي بالاعدام لأردني اغتصب طفلاً

محكمة إمارتية تقضي بالاعدام لأردني اغتصب طفلاً
أبو ظبي(صدى):

أصدر النائب العام لإمارة دبي عصام عيسي الحميدان اليوم الخميس، الحكم بالإعدام ضد المتهم الأردني نضال عيسي أبو على الذي أتهم بقتل وإغتصاب الطفل عبيدة البالغ من العمر 5 سنوات بعد خطفه في السيارة والأعتداء عليه قام بقتله خنفا وأيدت محكمة التمييز بدبي الحكم الصادر.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 1 ساعة

يستااااهل عشررين موته

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة

قال تعالى :(( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ذلك جزاء لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)) الآيه . صدق الله العظيم.

[ عدد التعليقات: 1689 ] نشر منذ 1 ساعة

حقت عليك للعنة الله
قوم للوط

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة

قال تعالى :(( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)) الآيه . صدق الله العظيم. ((تصحيح))

[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 46 دقيقة

الي جهنم

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