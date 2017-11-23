أرامكو للرعاية الصحية يعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس والماجستير

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية عبر موقعه الإلكتروني عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الظهران، والأحساء، ورأس تنورة، وبقيق.

وأبرز المركز، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدرب تمريض سريري: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

– محلل أول تقنية تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسبات، تكنولوجيا المعلومات ( .

– مهني الاتصالات الرقمية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، والعلاقات العامة، والصحافة، والتسويق، وسائل الإعلام الرقمية)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي الاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، والعلاقات العامة، والصحافة، والتسويق، والتقنية المهنية)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 نوفمبر 2017م.

وأشار المركز إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ” هنـــــــا ” .